«Переночевать, помыть руки и походить вокруг домика – это не про глэмпинг»

В начале этой недели представители казанских СМИ побывали на двух туристических объектах Татарстана, призванных показать новые возможности «глэмпингостроения», которые открывает поддержка в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии