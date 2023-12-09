ПРОСТО О ГЛАВНОМ Тезис о том, что Запад победил СССР является для многих чуть ли не аксиомой. При этом многие забывают, что победа это ситуация, которая приводит к необратимым процессам.
Распад СССР это отправная точка развала Запада
Комментарии
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Natalija Osminina
Да Запад же не из-за этого праздновал победу над СССР. А потому что, его распад произошел из-за того, что ЭЛИТЫ СССР ПРИЗНАЛИ ПРЕВОСХОДСТВО ЗАПАДА в СИСТЕМАХ! В конкуренции капитализма с социализмом, социализм якобы проиграл. И это, типа, признали САМИ ЭЛИТЫ СССР, позволив России стать самой бесправной колонией США. Позволив поставить свой ЦБ под доллар и разрешив опутать всю бюрократическую и управлющую элиту России ставленниками США. Раз с этого момента США, МВФ и ФРС напрямую руководили Россией, значит, с их точки зрения, она проиграла. На самом деле, это не РОССИЯ проиграла, а её продали её элиты. Но сейчас на поле боя Украины, оказалось, что войну проиграл Запад, несмотря на былое предательство элит.
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18 час.
вага карлито
Окончательный проигрыш возможен лишь в партии или матче где все обусловлено правилами и временем! Система проиграла но парадокс в том ,что как раз она и являлась неким локомотивом позволяя другим развиваться! Как только система видоизменилась от всех потребовалось вносить коррективы ! Рано или поздно но отстающий прибавляет ходу если такие возможности у него остались!) А у России они априори были скроены лучше и географически и ресурсами! Наш народ тоже уникален! Предательство элит не преследует почти никогда если не считать времена Сталина!) Потому рецидив возможен что огорчает!
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10 час.
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