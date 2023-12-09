Распад СССР это отправная точка развала Запада

Natalija Osminina

Да Запад же не из-за этого праздновал победу над СССР. А потому что, его распад произошел из-за того, что ЭЛИТЫ СССР ПРИЗНАЛИ ПРЕВОСХОДСТВО ЗАПАДА в СИСТЕМАХ! В конкуренции капитализма с социализмом, социализм якобы проиграл. И это, типа, признали САМИ ЭЛИТЫ СССР, позволив России стать самой бесправной колонией США. Позволив поставить свой ЦБ под доллар и разрешив опутать всю бюрократическую и управлющую элиту России ставленниками США. Раз с этого момента США, МВФ и ФРС напрямую руководили Россией, значит, с их точки зрения, она проиграла. На самом деле, это не РОССИЯ проиграла, а её продали её элиты. Но сейчас на поле боя Украины, оказалось, что войну проиграл Запад, несмотря на былое предательство элит.