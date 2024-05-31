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Отпуск без виз: 5 стран, где россияне могут отдохнуть без лишних хлопот

Отпуск без виз: 5 стран, где россияне могут отдохнуть без лишних хлопот

Отпуск без виз: 5 стран, где россияне могут отдохнуть без лишних хлопот Татьяна СергееваЕсли вы планируете отпуск и хотите избежать визовых хлопот, то в этом сезоне есть ряд идеальных направлений, куда жителям России можно отправиться без визы.

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