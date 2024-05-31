Отпуск без виз: 5 стран, где россияне могут отдохнуть без лишних хлопот Татьяна СергееваЕсли вы планируете отпуск и хотите избежать визовых хлопот, то в этом сезоне есть ряд идеальных направлений, куда жителям России можно отправиться без визы.