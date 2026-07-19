В Майами задержали братьев Тейт по обвинениям в торговле людьми

В Майами арестованы братья Эндрю и Тристан Тейт, которые обвиняются в торговле людьми. Их задержание произошло по запросу британских властей и стало частью расследования, которое ведёт прокуратура Великобритании.
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