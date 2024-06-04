Первые дожди на Земле прошли 4 млрд лет назад — и это меняет теорию возникновения жизни на нашей планете

Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показало, что первые капли пресной воды упали на поверхность Земли около 4 млрд лет назад — то есть на 500 млн лет раньше, чем считалось до сих пор.
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