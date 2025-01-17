Какой сегодня праздник: 18 января – Крещенский сочельник

Крещенский сочельник, отмечаемый 18 января, – важное религиозное событие для православных христиан. Этот день, предшествующий празднику Богоявления Господня, или Крещения, связан с подготовкой к церковному торжеству, когда верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.