Какой сегодня праздник: 18 января – Крещенский сочельник

Крещенский сочельник, отмечаемый 18 января, – важное религиозное событие для православных христиан. Этот день, предшествующий празднику Богоявления Господня, или Крещения, связан с подготовкой к церковному торжеству, когда верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
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