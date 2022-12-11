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Южная Корея может установить новый рекорд по объему экспорта за 2022 год

Южная Корея может установить новый рекорд по объему экспорта за 2022 год

Объем экспорта из Южной Кореи может достичь рекордных 680 млрд долларов до конца текущего года. Такой прогноз дает местное агентство «Ренхап», ссылаясь на правительственные данные, предоставленные ведомством торговли, промышленности и энергетики.

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