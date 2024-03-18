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Глава Национальной молдавской партии Галбур захотел выслать посла РФ из страны

Глава Национальной молдавской партии Галбур захотел выслать посла РФ из страны

Лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призвал власти республики выслать посла России Олега Васнецова из страны, поскольку Москва открыла избирательные участки для голосования на президентских выборах в Приднестровье.

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