«Максимальное давление 2.0»: в окружении Трампа рассказали о его планах по Ирану

Избранный президент США Дональд Трамп планирует резко ужесточить санкции против Ирана и ограничить продажу нефти в рамках агрессивной стратегии, нацеленной на срыв его ядерной программы и поддержки ближневосточных радикальных группировок, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
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