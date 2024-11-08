«Максимальное давление 2.0»: в окружении Трампа рассказали о его планах по Ирану

Избранный президент США Дональд Трамп планирует резко ужесточить санкции против Ирана и ограничить продажу нефти в рамках агрессивной стратегии, нацеленной на срыв его ядерной программы и поддержки ближневосточных радикальных группировок, пишет The Wall Street Journal (WSJ).