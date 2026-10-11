Кениец Ятор стал победителем Казанского полумарафона на дистанции 21,1 км

Фото: t.me/timerman_org Победителем Казанского национального полумарафона 2026 года на дистанции 21,1 километра среди мужчин стал кениец Винсент Ятор.
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