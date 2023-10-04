Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина

Заслуженная артистка России певица Татьяна Буланова ответила на угрозы экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который пригрозил смертью и болезнями артистам, участвующим в трибьюте в честь 50-летия Юрия Шатунова 17 октября, пишет «Абзац».
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