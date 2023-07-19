"Наконец-то сильный ход Путина". Россия вышла из зерновой сделки – что нас ждет дальше

Константин Котельников

У меня только вопрос: Нафига было заключать эту, так называемую "зерновую сделку"? Кто автор и подписанты этого "документа"? Поэтому выход России из этого соглашения вполне ожидаем, меньше позора, но я не вижу поводов для восторга. Просто исправление крупной ошибки.