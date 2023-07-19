ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    выявлено нарушений 400 - выдворено 78 из них только 19 навечно - такими темпами будем до морковкина заговена выдворят...Охота на нелегалов
  • Юрий Николаев
    То что взялись за чурбанов, замечательно! Но не уверен что это на дого, наставят галочек и успокоятся до следующего с...Охота на нелегалов
  • Гость Гатапонта
    Полностью согласен. У нас огромное количество людей носящих или имеющих погоны, но которые никогда не были ни команди...Испанский стыд Ел...

"Наконец-то сильный ход Путина". Россия вышла из зерновой сделки – что нас ждет дальше

"Наконец-то сильный ход Путина". Россия вышла из зерновой сделки – что нас ждет дальше

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Россия вышла из зерновой сделки. Прикрепляю официальное заявление нашего МИДа: Теперь выскажу пару слов на этот счет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
У меня только вопрос: Нафига было заключать эту, так называемую &quot;зерновую сделку&quot;? Кто автор и подписанты этого &quot;документа&quot;? Поэтому выход России из этого соглашения вполне ожидаем, меньше позора, но я не вижу поводов для восторга. Просто исправление крупной ошибки.
Ответить
13 час.
Nikolia Vovchenko
Отвратительно,авторы...Ну,нельзя же так поверхностно освещать важные события.Ну сколько можно&quot;раскладывать пасьянсы&quot; на уже известные события...
Ответить
10 час.
macs Mike
Never trust a muslim Turk alive or dead!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх