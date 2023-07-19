ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Россия вышла из зерновой сделки. Прикрепляю официальное заявление нашего МИДа: Теперь выскажу пару слов на этот счет.
"Наконец-то сильный ход Путина". Россия вышла из зерновой сделки – что нас ждет дальше
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
У меня только вопрос: Нафига было заключать эту, так называемую "зерновую сделку"? Кто автор и подписанты этого "документа"? Поэтому выход России из этого соглашения вполне ожидаем, меньше позора, но я не вижу поводов для восторга. Просто исправление крупной ошибки.
Ответить
13 час.
Nikolia Vovchenko
Отвратительно,авторы...Ну,нельзя же так поверхностно освещать важные события.Ну сколько можно"раскладывать пасьянсы" на уже известные события...
Ответить
10 час.
macs Mike
Never trust a muslim Turk alive or dead!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии