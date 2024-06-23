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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лондон (ATP). Финал. Пол сыграет с Музетти

Сетка турнира здесь. cinch Championships Лондон, Великобритания 17 – 23 июня 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 255 655 евро Открытые корты, трава Финал Томми Пол (США)  Лоренцо Музетти (Италия) Дата проведения 23 июня, 16.

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