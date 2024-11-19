Акимат Актау: благоустроить фасады своих заведений должны бизнесмены к 2025 году

В акимате Актау под председательством акима города Абилкаира Байпакова состоялось совещание по вопросу благоустройства объектов предпринимательства в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», сообщает пресс-служба акимата города.
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