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Иркутск Сегодня

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Пожары из-за оставленных электроприборов произошли в двух районах Приангарья

В Иркутской области вспыхнуло несколько пожаров из-за оставленных электроприборов. Так, в Братском районе, в Вихоревском городском поселении, произошел пожар в сторожке после того, как охранник покинул помещение, оставив включенным электрообогреватель.

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