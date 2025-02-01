Пожары из-за оставленных электроприборов произошли в двух районах Приангарья

В Иркутской области вспыхнуло несколько пожаров из-за оставленных электроприборов. Так, в Братском районе, в Вихоревском городском поселении, произошел пожар в сторожке после того, как охранник покинул помещение, оставив включенным электрообогреватель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии