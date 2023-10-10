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В ГД хотят предоставить многодетным право бесплатного проезда по платным дорогам

В ГД хотят предоставить многодетным право бесплатного проезда по платным дорогам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с направленным ранее в Минтранс предложением о включении многодетных родителей в список льготных категорий, которым положен бесплатный проезд по платным дорогам.

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