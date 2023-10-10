В ГД хотят предоставить многодетным право бесплатного проезда по платным дорогам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с направленным ранее в Минтранс предложением о включении многодетных родителей в список льготных категорий, которым положен бесплатный проезд по платным дорогам.