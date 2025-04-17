Овечкин о Кросби: «Когда мы пришли в НХЛ, хоккей был другим, нам пришлось меняться за два десятилетия. Мы начали одновременно и побили разные рекорды Гретцки»

«Когда мы только пришли в лигу… Тогда была совсем другая система, другой стиль хоккея. За эти два десятилетия нам пришлось меняться, подстраиваться, чтобы оставаться на том же уровне – и показать, что да, мы все-таки неплохие игроки.
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