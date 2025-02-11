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В Хабаровском крае раскрыли кражу золота, работник прятал добычу под кроватью

В Хабаровском крае раскрыли кражу золота, работник прятал добычу под кроватью

В Хабаровском крае завершено расследование громкого уголовного дела о хищении драгоценных металлов. 60-летний житель Читы, работавший на золотодобывающем предприятии в Ванинском районе, сумел тайно вынести 265 граммов золота и 72 грамма серебра на сумму 2,1 миллиона рублей.

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