В Хабаровском крае раскрыли кражу золота, работник прятал добычу под кроватью

В Хабаровском крае завершено расследование громкого уголовного дела о хищении драгоценных металлов. 60-летний житель Читы, работавший на золотодобывающем предприятии в Ванинском районе, сумел тайно вынести 265 граммов золота и 72 грамма серебра на сумму 2,1 миллиона рублей.