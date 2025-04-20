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Фернандо Алонсо: «Полагаю, 11-я позиция –худшая из всех, на которых можно финишировать. И «Астон Мартин», видимо, нужно к этому привыкать»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, заявив, что команда в данный момент не может бороться за очки за постоянной основе.

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