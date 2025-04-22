Искры, Чипы и Авроры: новинки технологий за 21 апреля

21 апреля 2025 года показал, что отечественный tech-сектор балансирует между прорывами и вызовами. Пока Lada Iskra и фотонный чип демонстрируют рост локализации, история с «Авроидом» напоминает: без устойчивой финансовой базы даже перспективные проекты рискуют остаться в тени.