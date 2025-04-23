Бежевую палитру многие называют скучной, но именно она всегда помогает создать в ванной комнате атмосферу спокойствия и умиротворения

﻿﻿Квартира в Париже. Проект Эммануэль Саймон. Бежевый цвет — скучный и однообразный? Давайте посмотрим на это с другой стороны: бежевый цвет — самое универсальное, беспроигрышное решение для любой комнаты, будь то спальня, гостиная, кухня или, в нашем случае, ванная комната.