«Пуля пролетит прямо у его уха»: экстрасенс еще в марте описал на видео покушение на Трампа и последующие за ним «темные времена» в США (ВИДЕО)

фото: Также ясновидящий спрогнозировал «великую депрессию» в США в следующем году. Профессор Христианского университета США Брендон Биггс в деталях рассказал о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа еще в минувшем марте.
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