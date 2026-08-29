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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» выиграл 8 из 8 матчей сезона, четыре последних – всухую

«Краснодар» не потерпел еще ни одного поражения в этом сезоне. Команда Мурада Мусаева сегодня одолела « Ростов » (1:0) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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