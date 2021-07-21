Что было в письме от Ленина, которое сжег Иосиф Сталин

БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИПолитикаЧто было в письме от Ленина, которое сжег Иосиф Сталин В 1903 году Владимир Ильич, с которым на тот момент Сталин не был еще знаком, прислал последнему письмо.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГаражный кооператив ЛАДАОпять 3,1415здёж на тему если - да ко бы! А был ли слон? Одна брехня и только Ведь если письмо сожжено, то знать о нём мог только тот, кто его послал и тот кому его послали. Около исторический Пи - здёж!!!Сергей ЯминовПросто не брезговавшему ничем Ильичу, нужен был этот отпетый уголовник Джугашвили, который был не плохим поставщиком денег Ильичу, после постоянных ограблении касс и простых русских людей.Александр Козьменко- Почему Робин Гуд нрабил только богатых? - Потому, что у бедных взять было нечего.Александр КозьменкоАвтор забыл написать:"Как сейчас помню"Комментировать
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