БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

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Что было в письме от Ленина, которое сжег Иосиф Сталин

Что было в письме от Ленина, которое сжег Иосиф Сталин

В 1903 году Владимир Ильич, с которым на тот момент Сталин не был еще знаком, прислал последнему письмо.

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Гаражный кооператив ЛАДА
Опять 3,1415здёж на тему если - да ко бы! А был ли слон? Одна брехня и только Ведь если письмо сожжено, то знать о нём мог только тот, кто его послал и тот кому его послали. Около исторический Пи - здёж!!!
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