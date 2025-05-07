Предпраздничное утро в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже началось с автопробега, посвящённого 80-летию Победы 🔥🔥🔥.
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Предпраздничное утро в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже началось с автопробега, посвящённого 80-летию Победы 🔥🔥🔥.