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Боец Тактаров предрек чемпиону UFC Махачеву два титула в других категориях

Боец Тактаров предрек чемпиону UFC Махачеву два титула в других категориях

Российский боец Олег Тактаров, говоря о выходе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева на первое место в рейтинге промоушена вне весовых категорий, заявил, что это ни на что не влияет.

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