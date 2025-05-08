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МИД: слова Липавского о памяти маршалу Коневу - пример раболепия перед подлостью

МИД: слова Липавского о памяти маршалу Коневу - пример раболепия перед подлостью

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, назвала высказывание министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о принадлежности памятника маршалу Ивану Коневу примером раболепия перед подлостью.

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