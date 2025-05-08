МИД: слова Липавского о памяти маршалу Коневу - пример раболепия перед подлостью

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, назвала высказывание министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о принадлежности памятника маршалу Ивану Коневу примером раболепия перед подлостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии