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NYT: запасы снарядов для украинской ПВО закончатся в марте 2024 года

NYT: запасы снарядов для украинской ПВО закончатся в марте 2024 года

Запасы снарядов для украинской ПВО закончатся в марте 2024 года, пишет The New York Times. Издание отмечает, что Украине «срочно необходима американская помощь», без которой ВСУ может ждать «стремительный коллапс» на фронте в конце 2024-го.

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