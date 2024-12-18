Ирина Влах: "Энергетический кризис - сценарий, заранее подготовленный PAS"

Энергетический кризис - это сценарий, заранее подготовленный правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), а введенный режим чрезвычайного положения в энергетике - это продуманная схема, как залезть в карман граждан.
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