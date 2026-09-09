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Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы

Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы

Четыре человека, включая ребенка, погибли и еще 29 жителей получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем канале на платформе "Макс" .

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