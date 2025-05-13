В России завели уголовное дело против журналистки-иноагента

Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной, внесена Минюстом в реестр иноагентов) возбуждено новое уголовное дело по статье о призывах к терроризму, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
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