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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хлусевич получил 345 тысяч евро за расторжение контракта со «Спартаком» – это три месячных оклада. Сторона защитника хотела 1,2 млн евро (Metaratings)

« Спартак » заплатил около 345 тысяч евро (примерно 33,7 миллиона рублей по курсу – Спортс’‘) защитнику Даниилу Хлусевичу после досрочного расторжения контракта.

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