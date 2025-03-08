Прапорщик Жанна Фомина оказала первую медицинскую помощь военнослужащим на поле боя

Под непрерывным огнем артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) прапорщик Жанна Фомина оказывала первую медицинскую помощь военнослужащим на поле боя, после чего организовывала их эвакуацию и сопровождение в медицинские учреждения.