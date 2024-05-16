Геймерам Тамбовской области открылся доступ к туманной платформе

Несмотря на санкции, российский рынок видеоигр стремительно развивается. По данным экосистемы МТС, в апреле 2024 года количество уникальных игроков в популярных мобильных играх выросло почти на 10% по сравнению с апрелем прошлого года.
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