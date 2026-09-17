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Спорт Уик-Энд

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Орлов раскритиковал оборону «Зенита» - в его прицеле двое игроков. И назвал в составе «Краснодара» того, на кого следует равняться

Орлов раскритиковал оборону «Зенита» - в его прицеле двое игроков. И назвал в составе «Краснодара» того, на кого следует равняться

«В целом защита питерцев сыграла в Калининграде уже четче, надежнее, чем прежде, - заявил известный комментатор Геннадий Орлов после победы команды Сергея Семака над «Балтикой» (3:2).

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