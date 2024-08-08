Алаудинов: «Ахмат» находится в Курской области и «будет делать своё дело»

Отряд спецназа «Ахмат» находится в Курской области, они «нарастились» в регионе и «будут делать своё дело», сообщил командир спецназа Апти Алаудинов, который также находится на месте событий на фоне попытки вторжения ВСУ в регион.
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