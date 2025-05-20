Битва за "ухо Трампа": Европа запаниковала из-за разговора лидеров РФ и США www.globallookpress.com/White House/via Globallookpress.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Главное требование — Одесса и Николаев: Ультиматум сделан, отвертеться не получится. "Львы Кима" ждут приказа
- «Теперь им не выжить». Жуткий итог Стамбула для СВО: ответ Путина все закончит — Украину накроет адский удар?
- ПАК ДА начало цикла испытаний: стальные крылья России, которые Запад предпочёл бы не видеть
Свежие комментарии