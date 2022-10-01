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Эксперт Каленков назвал последствия отказа от российского газа для Европы

Эксперт Каленков назвал последствия отказа от российского газа для Европы

Генеральный директор «Европейской Электротехники» Илья Каленков уверен, что страны ЕС со временем приспособятся обходиться без российских энергоресурсов, однако ценой за это будет снижение качества жизни и сокращение экономики, сообщает РИА Новости.

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