Крупнейший металлургический комбинат на Украине может пострадать от мобилизации

В интервью британской газете Financial Times глава крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо заявил, что мобилизация угрожает существованию комбината.
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