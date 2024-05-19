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Крупнейший металлургический комбинат на Украине может пострадать от мобилизации

Крупнейший металлургический комбинат на Украине может пострадать от мобилизации

В интервью британской газете Financial Times глава крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо заявил, что мобилизация угрожает существованию комбината.

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