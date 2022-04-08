Мэттьюс обновил рекорд «Торонто» по голам за сезон, сделав дубль в матче с «Далласом». У него 56 шайб в 66 играх

Мэттьюс обновил рекорд «Торонто» по голам за сезон, сделав дубль в матче с «Далласом». У него 56 шайб в 66 играх

Остон Мэттьюс установил новый рекорд «Торонто» по голам за сезон (56+). 24-летний американец сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 ОТ).

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