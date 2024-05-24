За скромной внешностью «Ливана» S6 Pro скрыты таланты, которые оценят даже активные водители

Мы освещаем нехватку относительно доступного автомобиля для активных водителей в связи с отсутствием спортивного седана Lada Vesta и других компактных легких автомобилей с перспективной приставкой GT Omoda S5.
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