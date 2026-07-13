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Экс-55-ю ракетку Баниса дисквалифицировали на год за допинг. Он сможет вернуться в тур в октябре

Экс-55-я ракетка мира Факундо Банис принял 12-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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