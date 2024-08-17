Россияне летом чаще всего бронировали отели в Париже и Милане

Россияне этим летом среди городов Европы чаще всего бронировали отели в Париже со средней стоимостью номера 16 тысяч рублей, а также в Милане и Риме со средней ценой проживания 13 и 12 тысяч рублей в стуки соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии