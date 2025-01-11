Двойник Путина оценил Джуда Лоу в роли президента России

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Комик Дмитрий Грачев, известный как двойник президента РФ Владимира Путина, заявил, что британский актер Джуд Лоу прекрасно справится с ролью российского лидера в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник».
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