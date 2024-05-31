Какие страны мира появились на карте только благодаря «агрессии» России?

Знаете, мне все время этот любопытный вопрос задают. И, честно признаться, мне, даже будучи профессиональным историком, бывает довольно сложно на него точно ответить.
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