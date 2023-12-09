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Дачные дела: какие штрафы грозят за снег на даче и кто должен чистить дороги в СНТ

Дачные дела: какие штрафы грозят за снег на даче и кто должен чистить дороги в СНТ

Дачные дела: какие штрафы грозят за снег на даче и кто должен чистить дороги в СНТ Ирэн ОрлонскаяВ зимнее время снег и лед на территории СНТ (садовые некоммерческие товарищества) могут стать причиной проблем и штрафов для их владельцев.

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