Дачные дела: какие штрафы грозят за снег на даче и кто должен чистить дороги в СНТ Ирэн ОрлонскаяВ зимнее время снег и лед на территории СНТ (садовые некоммерческие товарищества) могут стать причиной проблем и штрафов для их владельцев.