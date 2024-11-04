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Калужские новости

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Сколько можно зарабатывать в сфере культуры и искусства в Калужской области

Сколько можно зарабатывать в сфере культуры и искусства в Калужской области

На какую максимальную зарплату можно рассчитывать в сфере искусства и культуры в Калужской области?На какую максимальную зарплату можно рассчитывать в сфере искусства и культуры в Калужской области? Мы изучили популярный сайт по поиску работ hh.

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