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Антифашист

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ВСУ атаковали центр и жилые кварталы Белгорода, двое погибших, 12 раненых

ВСУ атаковали центр и жилые кварталы Белгорода, двое погибших, 12 раненых

Вечером в субботу, 3 октября, украинские террористы целенаправленно ударили по жилым районам и центру Белгорода, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку.

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