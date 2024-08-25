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Артисты филармонии в Подольске выступили для детей из Курской области

Артисты филармонии в Подольске выступили для детей из Курской области

Детей, эвакуированных из Курской области, разместили в пункте временного прибывания «Мечта». Им раздали партию мороженого, а артисты филармонии из Подольска исполнили песни советских и российских мультфильмов.

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