Артисты филармонии в Подольске выступили для детей из Курской области

Детей, эвакуированных из Курской области, разместили в пункте временного прибывания «Мечта». Им раздали партию мороженого, а артисты филармонии из Подольска исполнили песни советских и российских мультфильмов.
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