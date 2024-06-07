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Кимаковский: FPV-дроны подбили Abrams и БМП Bradley ВСУ под Авдеевкой в ДНР

Кимаковский: FPV-дроны подбили Abrams и БМП Bradley ВСУ под Авдеевкой в ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что в зоне боевых действий под Авдеевкой в ДНР российские FPV-дроны подбили американский танк Abrams и боевую машину пехоты (БМП) Bradley, принадлежащие Вооруженным силам Украины.

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